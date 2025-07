Dal 12 al 20 luglio UDINeJAZZ in città il gotha del jazz internazionale

Dal 12 al 20 luglio, Udine Jazz trasforma la città nel cuore pulsante del grande jazz internazionale, portando a scena artisti di fama mondiale, concerti indimenticabili e momenti di approfondimento culturale. Dopo il successo dell’anteprima maranese di Borghi Swing, l’attesa cresce: la 35ª edizione promette un’esperienza musicale unica che lascerà il pubblico senza fiato. Non perdere l’opportunità di vivere questa straordinaria rassegna, i biglietti sono già in vendita e gli abbonamenti volano!

Dopo la riuscita anteprima maranese di Borghi Swing dello scorso weekend, è partito il conto alla rovescia per la 35ª edizione di Udine Jazz, il festival musicale internazionale organizzato da Euritmica, che dal 12 al 20 luglio porterà a Udine il grande jazz mondiale, fra concerti, proiezioni e momenti di approfondimento culturale. Prosegue intanto con entusiasmo la campagna abbonamenti e la vendita dei biglietti. Alcuni appuntamenti fanno già registrare il tutto esaurito, con pochi posti in piedi: è il caso della serata con Jacob Collier, artista britannico fra i più visionari del nostro tempo, live al Castello di Udine il 15 luglio, con un sold out reale come non se ne vedeva da tempo. 🔗 Leggi su Udine20.it