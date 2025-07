Garlasco il tampone orale di Chiara può essere la svolta

Garlasco potrebbe essere vicina a una svolta decisiva nel caso di Chiara Poggi. Il tampone orale, analizzato dopo 18 anni, avrebbe rivelato un profilo genetico inaspettato e ancora sconosciuto alle indagini. Questa scoperta potrebbe riscrivere la pista e portare alla luce elementi fondamentali per chiarire il mistero. L’attesa ora si concentra sull’amplificazione del DNA: cosa svelerà questa nuova analisi?

Il delitto di Garlasco sarebbe giunto ad una svolta clamorosa. La procura di Pavia sta prendendo in esame il tampone orale di Chiara Poggi. I periti incaricati dal Tribunale di Pavia hanno trovato materiale genetico «Y»  appartenente ad un uomo non ancora identificato. Un profilo di Dna che ora verrà  «amplificato» dalla genetista Denise Albani. Gli inquirenti non hanno mai analizzato il tampone in 18 anni. Da un primo confronto preliminare, non apparterrebbe né al condannato in via definitiva, l'ex fidanzato Alberto Stasi, né tantomeno al nuovo indagato Andrea Sempio.