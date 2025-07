Difesa Roma viva l’dea Cresswell | il punto su Lucumì e Mavropanos

La Roma di quest’anno si trova al crocevia di un progetto ambizioso, con l’obiettivo di diventare competitiva su più fronti. La strategia di Gasperini richiede tempi e investimenti mirati, con Ferguson e Wesley pronti a rafforzare la rosa già nelle prossime settimane. Intanto, si lavora anche sul centrocampo con Richard Rios come priorità. La fase di costruzione è in pieno svolgimento, ma i primi risultati potrebbero vedersi solo nel lungo termine, lasciando intravedere grandi prospettive per il futuro giallorosso.

Servirà tempo per costruire una Roma competitiva su tutti i fronti, ma a Gasperini servono i primi rinforzi per non ritrovarsi con i nuovi acquisti ad estate inoltrata, cosa che rallenterebbe il processo di ambientamento con il gioco del mister. Ferguson e Wesley i più vicini all'arrivo, con trattative ben avviate e prossime alla chiusura, mentre a centrocampo si lavora a Richard Rios, prima scelta per il post Paredes, e si sonda il profilo di Frendrup. Ci sarà poi tempo per mettere mano ad una difesa da ricostruire dopo gli addii di Hummels e Nelsson, con Cresswell, Lucumì e Mavropanos osservati speciali.

