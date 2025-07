Beautiful Anticipazioni Americane | Li in ansia per la morte di Luna mentre Poppy è felice!

Le anticipazioni di Beautiful arrivano come un vortice di emozioni: Luna affronta il suo destino con il cuore in gola, mentre Poppy lascia tutti senza parole con una rivelazione sconvolgente. Le prossime puntate promettono colpi di scena che terranno i fan con il fiato sospeso. Preparatevi a vivere un intrigo irresistibile, perché il melodramma della soap più amata sta per entrare nel vivo su Canale5!

Nelle puntate americane di Beautiful sta succedendo di tutto. Li ha tentato ogni cosa per evitare la morte di Luna mentre Poppy ha sconvolto tutti con una dichiarazione agghiacciante. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto su Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Li in ansia per la morte di Luna mentre Poppy è felice!

In questa notizia si parla di: beautiful - americane - morte - luna

Beautiful, Puntate Americane: Steffy Morirà ? - Scopri le anticipazioni più avvincenti di Beautiful, dove il destino di Steffy Forrester è appeso a un filo sottile.

Elon Musk si sente tradito dall’approvazione della “Big Beautiful Bill” e annuncia la nascita di un nuovo partito. Trump, ferito nell’orgoglio, replica — dopo aver già minacciato di deportarlo — dicendo che è solo “arrabbiato per i sussidi alle auto elettriche”. No, Vai su Facebook

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna abbandona Los Angeles per sempre e lascia in pace Finn?; Beautiful Anticipazioni Americane: Li perde la testa e uccide Poppy e Luna? La madre di Finn potrebbe stupirci; Beautiful Anticipazioni Americane: Il bacio mortale di Sheila condanna Luna? Ecco cosa sta succedendo nella Soap.

Beautiful Anticipazioni Americane: Li in ansia per la morte di Luna mentre Poppy è felice! - Li ha tentato ogni cosa per evitare la morte di Luna mentre Poppy ha sconvolto tutti con una dichiarazione agghiacciante. Riporta comingsoon.it

Beautiful, anticipazioni americane: ecco chi (FORSE!) muore nella sparatoria - Nelle puntate americane di Beautiful, la trappola di Luna Nozawa per Steffy Forrester è finita nel sangue e a cadere sono state tre persone, sebbene riportando ferite di gravità molto diverse. Secondo msn.com