Ascolti tv Quarto Grado vola con Garlasco Bene calcio femminile e Codice

Gli ascolti tv del venerdì confermano il grande seguito di Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, che si posiziona come uno dei programmi più visti della serata, tra approfondimenti sul caso di Garlasco e aggiornamenti sull’attualità giudiziaria. La serata televisiva si conferma un mix avvincente di intrattenimento e inchieste, dimostrando come il pubblico italiano prediliga contenuti di qualità e grandi protagonisti. Scopriamo insieme i dettagli di questa movimentata notte televisiva.

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time, su Rai1, il meglio di TIM Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu conquistare una media di 2.183.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale5 la replica della serie Vanina - Un vicequestore a Catania con Giusy Buscemi sigla invece una media di 1.254.000 teste con uno share del 10.2%. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero - con gli sviluppi sul caso di Garlasco - ha totalizzato una media di 1.267.000 teste (12.2%), secondo programma più visto in prime time in percentuale. Su Rai2 gli Europei Femminili di Calcio con la sconfitta dell'Italia per 3 a 1 contro la Spagna ha segnato 1.

