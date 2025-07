Riccardo Boni morto sepolto in una buca di sabbia Il padre | Non ha avuto il tempo di gridare

Una tragica esplosione di innocenza e fatalità scuote la spiaggia di Montalto di Castro. Riccardo Boni, un vivace 17enne, ha perso la vita mentre giocava con i fratellini, finendo sepolto in una buca di sabbia. Un dramma che ricorda quanto la spensieratezza possa essere fragile e imprevedibile, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità. La tragedia ci invita a riflettere sulla sicurezza anche nei momenti più semplici.

La tragedia sulla spiaggia di Montalto di Castro. Il ragazzo 17enne aveva cominciato a scavare giocando con i fratellini: «Ad un certo punto, forse per il caldo, deve essersi accasciato», racconta il genitore. Le pareti sono crollate, lui non ha avuto la forza per rialzarsi: il ritrovamento dopo 40 minuti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Riccardo Boni, morto sepolto in una buca di sabbia. Il padre: «Non ha avuto il tempo di gridare»

Riccardo Zappone, autopsia sul corpo del 30enne morto a Pescara: "Decesso per trauma toracico, il taser non ha avuto alcun ruolo" - La tragica morte di Riccardo Zappone a Pescara ha sollevato molte domande e preoccupazioni. Dopo l'autopsia, è stato chiarito che il decesso è dovuto a una "sommersione interna emorragica da trauma toracico chiuso", senza alcun ruolo del taser.

Riccardo Boni morto soffocato dalla sabbia nella buca, il papà: «Perché non ha gridato? Ero a due metri, non ho sentito nulla»

L'assurdo dramma di Riccardo Boni, morto a 17 anni: il 'buco' di 40 minuti e il fratellino che ha visto tutto (ma non gli hanno creduto)

Incredibile a dirsi, ma negli USA le morti causate da buche e tunnel scavati nella sabbia superano di gran lunga quelle provocate da incontri ravvicinati con i temibili squali.

