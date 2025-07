Marchegiani | La Lazio per me ha significato tutto non entusiasmavo ma va bene così

La Lazio non è solo una squadra, ma un capitolo indelebile nel cuore di chi l’ha vissuta. Da Fernando Couto a Luca Marchegiani, le leggende biancocelesti tornano a raccontarsi, condividendo emozioni, ricordi e passione. Un viaggio nel passato che riaccende il grande entusiasmo dei tifosi, dimostrando come il club continui a essere un simbolo di identità e orgoglio. E questa settimana, le sorprese non finiscono qui...

Roma 12 luglio 2025 - Da questo mese, la Lazio ha cominciato a pubblicare sui propri canali ufficiali delle interviste con alcune leggende del passato. Dopo quella con Fernando Couto, questa settimana è stata la volta di Luca Marchegiani, ex portiere dello scudetto del 2000 e oggi noto opinionista di Sky Sport. Circa mezz'ora di dialogo con l'ex laziale per rivivere le sue emozioni e i suoi ricordi con il biancoceleste, fino ad arrivare alla squadra di oggi. Ecco tutte le sue parole. Il ritorno nella casa della Lazio. L'intervista di Marchegiani comincia con il racconto dell'ex portiere delle sue sensazioni ed emozioni al ritorno a Formello dopo diversi anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Marchegiani: "La Lazio per me ha significato tutto, non entusiasmavo, ma va bene così"

