Roberto Saviano | Ho tentato il suicidio ma mi ha salvato una scarica di diarrea mi sono ca*ato addosso La confessione choc

Roberto Saviano, celebre scrittore e giornalista, ha condiviso un episodio sorprendente e crudo della sua vita: un tentato suicidio scampato per una scarica di diarrea. Un racconto che apre uno squarcio sulle sue intime battaglie contro crisi di panico e depressione, spesso sfociati in momenti di estrema disperazione. La sua testimonianza ci invita a riflettere sulla complessità delle fragilità umane e sull’importanza di affrontarle con coraggio e sincerità .

“Ho tentato il suicidio ma mi ha salvato una scarica di diarrea ”. Sembra un episodio da tragicommedia, invece è un evento realmente accaduto a Roberto Saviano. Non è la prima volta che lo scrittore rivela di soffrire di crisi di panico, un disturbo che per altro in passato lo hanno spinto sull’orlo del suicidio. “Quante volte ho pensato: basta, la chiudo qui. Avevo anche deciso. La risposta del mio corpo fu una scarica di nervi. E sono crollato. Mi ero messo davanti allo specchio. E capii che la soluzione non era quella”, raccontò lo scorso maggio al Corriere della Sera. Ora è tornato a parlare di quei momenti terribili, aggiungendo alcuni dettagli su quella che definì “una scarica di nervi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it