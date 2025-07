Alcaraz elogi a Sinner prima della finale a Wimbledon | È incredibile

Carlos Alcaraz ha elogiato Jannik Sinner prima della loro imminente finale a Wimbledon, sottolineando il rispetto e la stima reciproca tra i due talenti italiani e spagnoli. Un confronto che promette emozioni da brivido, con la voglia di rivincita e la determinazione di entrambi a conquistare il titolo più prestigioso del tennis. La sfida tra questi campioni è ormai alle porte, e il mondo aspetta con trepidazione il loro duello epico.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz teme Jannik Sinner. Il tennista spagnolo affronterà domani, domenica 13 luglio, l'azzurro nella finale di Wimbledon 2025, la rivincita dell'ultimo atto del Roland Garros, quando, poco più di un mese fa, Alcaraz riuscì a battere Sinner al termine di una sfida-maratona da oltre cinque ore e mezza. Dopo aver assistito alla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

