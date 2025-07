Investire con l’AI

Investire con l’AI apre nuove frontiere nel mondo della finanza, rivoluzionando il modo di analizzare dati, gestire rischi e ottimizzare portafogli. In Banca Patrimoni Sella & C. abbiamo dedicato settimane a esplorare queste innovazioni, consapevoli che il panorama è in continua evoluzione. Questa tecnologia promette di trasformare gli investimenti, offrendo strumenti più intelligenti e performanti. Scopri come l’intelligenza artificiale può diventare il tuo alleato strategico per il futuro finanziario.

Da ormai un paio d’anni c’è un gran parlare delle potenzialità dell’AI nel settore finanziario, dall’analisi di dati alternativi al monitoraggio del rischio, dall’esecuzione di ordini sul mercato all’attività di market making trading, dalla gestione vera e propria di portafogli all’asset allocation. In Banca Patrimoni Sella & C. abbiamo passato alcune settimane ad analizzare quanto sta succedendo e, ben consci di non aver certo mappato tutto l’esistente, vi raccontiamo cosa abbiamo scoperto con tre esempi. L’articolo è piuttosto “tecnico”, ma non c’è altro modo di raccontare l’innovazione in atto. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Investire con l’AI

