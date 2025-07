Tornava dalla festa di compleanno Alessandro muore così | una fine terribile

Una serata di festa si è trasformata in un incubo per una comunità sconvolta: Alessandro, appena 24 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale nelle prime ore di sabato. La sua gioiosa celebrazione di compleanno si è conclusa nel lutto, lasciando sgomenta tutta la città e ricordando quanto fragile possa essere la vita. Leggi anche: Lutto nella politica italiana, muore in un...

