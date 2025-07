Quando Fofi pubblicò la confessione di Totò a Montanelli | Vorrei recitare nel cinema muto

Goffredo Fofi ci ha lasciato, lasciando in eredità capolavori come «Totò: l’uomo e la maschera», un viaggio tra segreti, maschere e identità di uno dei più grandi comici italiani. Ricordarlo è come riscoprire le sfumature di un’arte che attraversa epoche e culture, un invito a riflettere sulla vita dietro le quinte e a sognare un cinema muto che racconti ancora emozioni senza parole. La sua eredità ci invita a recitare nel grande palcoscenico della memoria e dell’immaginazione.

Goffredo Fofi, se n'è andato lasciandoci in eredità «Totò: l'uomo e la maschera», il saggio più esaustivo sui segreti della vita di «Sua Altezza Imperiale Antonio Porfirogenito della stirpe Costantiniana dei Focas Angelo Flavio Ducas Comneno di Bisanzio, principe di Cilicia di Macedonia, di Dardania, di Tessaglia, del Ponto, di Moldava, di Illiria, del Peloponneso, duca di Cipro r di Epiro, conte e duca di Drivasto e Durazzo (e vari altri titoli nobiliari che non citiamo per ragioni di spazio. ndr). Tra i meriti di Fofi c'è anche quello di aver - da mirabile esegeta d'archivio - scovato rare «confessioni» di Totò a grandi intellettuali del suo tempo.

