Previste altre indagini Si cerca di incastrare mandanti e ricettatori

Ladri che si muovevano in modo ben organizzato soprattutto durante la notte, restando in contatto tra loro attraverso apposite radioline, anche per darsi vicendevolmente l’allarme nel caso scorgessero nei paraggi pattuglie delle forze dell’ordine che avrebbero potuto sorprenderli sul fatto. Agivano sempre con il volto travisato, indossando guanti per non lasciare tracce e utilizzavano mezzi rubati per svolgere sia i preliminari sopralluoghi sugli obiettivi, sia per consumare i furti. Negli stessi mezzi rubati, poi, custodivano la refurtiva che, sicuramente, avrebbero piazzato di lì a poco. Non è escluso che i colpi fossero stati ‘ordinati’ da terze persone e, per questo motivo, leproseguiranno. Sono parecchi i colpi contestati alla banda di moldavi stroncata a seguito dell’operazione condotta dagli agenti della squadra mobile insieme ai colleghi della polizia locale.