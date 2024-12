Giornalettismo.com - Per quale legge italiana Meta avrebbe dovuto pagare l’IVA sui dati degli utenti?

Dal 2015 al 2021, ci sarebbe stata un’evasione fiscale (per mancata dichiarazione e conseguente mancato versamento del) diin Italia. Il tema è quello deipersonali utilizzati come merce di scambio per accedere – “gratuitamente” – alle piattaforme social (in particolare Facebook). Dunque, il più classico dei “do ut des” che fa parte delle dinamiche commerciali, come quelle identificate sotto la voce di contratto sinallagmatico. Ma a quali norme italiane si sta appigliando la Procura di Milano per condurre questa indagine appena chiusa? LEGGI ANCHE > La maxi-evasione fiscale da 887 milioni di euro contestata aTutto, infatti, parte dall’interpretazione da parteinquirenti del contratto sottoscritto tra la holding(all’epoca dei fatti si chiamava ancora Facebook) e i singoliitaliani.