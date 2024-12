Cinemaserietv.it - Paul Mescal sarà nel cast dei film sui Beatles, svela Ridley Scott (ma in quale ruolo?)

Durante un recente evento alla Directors Guild of America di Los Angeles,ha lasciato trapelare un dettaglio importante sul futuro di. Durante una conversazione con Christopher Nolan,ha spiegato chepotrebbe non essere disponibile per il suo prossimo progetto, The Dog Stars, a causa di impegni legati aidi Sam Mendes sui. “è impegnatissimo, sta facendo quella roba sui,” ha affermato il regista de Il Gladiatore II.Nonostantenon abbia specificato ildi, molti credono che l’attore interpreteràMcCartney. Questo coincide con voci già diffuse nel settore, che vedonocome la scelta ideale per il leggendario musicista. Intervistato recentemente, come ricorda THR,non ha confermato né smentito: “Sarebbe un sogno lavorare con Sam Mendes su una storia così iconica,” ha dichiarato.