Oasport.it - Pallanuoto: l’AN Brescia domina a Bologna nell’anticipo e vola in vetta in solitaria

Leggi su Oasport.it

Anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A1 dimaschile andato in scena oggi a. Per evitare concomitanze con gli impegni continentaliè andata in acqua anticipando addirittura il prossimo turno della Regular Season: tutto facile per la banda di Sandro Bovo che batte 15-9 il De Akker a domicilio ein testa in.Ovviamente il risultato è virtuale, visto che la Pro Recco deve recuperare una partita rispetto ai lombardi, ma Alesiani e compagni sono comunque a punteggio pieno, in una prima parte di stagione eccezionale. Decisivo Dolce, con quattro reti messe a segno.DE AKKER TEAM-AN9-15DE AKKER TEAM: Valle, T. Abramson 2, H. Rouwenhorst, M. Bragantini, K. Milakovic, Lucci 1, Tringali 1, Gallo 2, A. Condemi, S. Luongo 3, E.