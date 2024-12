Inter-news.it - Orsi: «Perché critici sull’Inter? Solo un inciampo di percorso, ci sta»

spiega la sconfitta dell’Inter contro il Bayer Leverkusen, parlando didi. L’ex giocatore non crea allarmismi.– Nando, a differenza di Mario Mattioli, non è così critico. Il suo commento dopo la sconfitta di Leverkusen: «È stata una partita simile a quella contro lo Young Boys. Che l’Inter non tira in porta, purtroppo, ci può stare. Le partite nascono in un modo, questo succede, poi dopo prendi gol, ma è undi, ci può stare. L’Inter ci ha abituato troppo bene, la Champions League ce lo ha dimostrato: tutte le grandi, a parte il Liverpool, sono andate in difficoltà. Il cammino dei nerazzurri non è straordinario in campionato come lo scorso anno, ma in Champions League basta questo per arrivare tra le prime. Prima di essereaspettiamo un attimo, ci può stare perdere in campo internazionale.