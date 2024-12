Quotidiano.net - Ong, nella notte ancora raid di Israele in Siria

Leggi su Quotidiano.net

L'Osservatoriono per i diritti umani sostiene che che per il quarto giorno consecutivoha preso di mira l'arsenale militareno. Durante lagli aerei da guerra israeliani hanno effettuatosu diversi siti radar ine hanno distrutto velivoli e apparecchiature radar all'aeroporto militare di Deir al-Zour. Lo riporta Bbc. Le Forze di difesa israeliane (IDF) affermano di aver distrutto circa l'80% delle forze armate del regime di Assad, con oltre 350 attacchi contro "obiettivi strategici" in, tra cui Damasco, Homs, Tartus, Latakia e Palmira.