Oasport.it - Nuoto, Italia senza medaglie nel day-2 dei Mondiali in vasca corta. Quadarella e Busa quinti

Andata in archivio la seconda giornata di semifinali e di finali alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), sede dei2024 diin. Nella piscina magiara l’è rimasta a bocca asciutta quest’oggi, non andando ad aggiornare il quadro dei podi del primo giorno, fermo quindi a due argenti.Nella finale dei 100 dorso uomini Lorenzo Mora ha concluso in sesta posizione con il crono di 49.54, a mezzo secondo dal suo recordno e non potendo confermare il secondo posto della rassegna iridata di Melbourne. Il titolo è andato al giovane russo Miron Lifintsev che ha posto il proprio sigillo con il nuovo record mondiale giovanile di 48.76 davanti all’ungherese Hubert Kos (48.79) e al polacco Kacper Stokowski (49.16).Sono arrivati, poi, due quinte piazze per la selezione del Bel Paese nelle finali dei 50 delfino uomini e degli 800 stile libero donne.