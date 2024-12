Anteprima24.it - “No ai botti!”, all’istituto “Giovanni XXIII” di Recale artificieri in cattedra

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe cronache degli ultimi anni riportano, in prossimità dei festeggiamenti del Natale e della fine dell’anno, incidenti legati all’utilizzo dei fuochi d’artificio. Per sensibilizzare gli studenti a un uso consapevole dei, Matrona De Matteis, preside dell’Istituto comprensivo “” di, il 9 dicembre, ha promosso una mattinata di formazione, dal titolo “No ai! Usa la testa non rovinare la festa”. Sono saliti ini brigadieri Diana e Montanino,del Comando provinciale dei carabinieri di Caserta, e il maresciallo Fabio Mandarino e il brigadiere Alfonso Della Ventura del comando stazione Carabinieri di Macerata Campania. I militari hanno illustrato i rischi collegati all’uso dei fuochi d’artificio, soprattutto quelli illegali, anche mediante la proiezione di immagini, che, più delle parole e dei divieti, mostrano i danni fisici cui si può incorrere nel maneggiare e fare esplodere petardi, pure quelli che, all’apparenza, possono sembrare innocui.