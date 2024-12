Inter-news.it - M. Zanchetta: «Migliorato come calciatore. L’abbraccio con papà al gol…»

L'Inter Primavera vince la sesta partita su sei disputate fin qui in Yuoth League e nonostante le assenze, piega il Bayer Leverkusen grazie alla rete di Mattia, figlio del mister Andrea. Il giovane centrocampista su Inter TV ha svelato tutte le emozioni dopo il gol.GOL DECISIVO – Mattiacon un gol decide la sesta vittoria consecutiva dell'Inter in Youth League contro il Bayer Leverkusen dei pari età: «Mi è arrivata la palla lì, non ci ho pensato un secondo, ho calciato ed è andata bene.conal gol? Mi ha aiutato molto in questi due anni, sonomoltoe lo ringrazio. Siamo cresciuti tutti, ora serve uno step successivo anche sul campionato per stare sempre attaccati alla vetta e fare più punti possibili».