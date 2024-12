Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Pilato delude, bene Curtis e i ranisti. Alle 17.30 le finali con Quadarella

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIINGLI ORARI E GLI ITALIANI IN GARA OGGILA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO11.42: Per il momento è tutto, appuntamento17.30 per la seconda sessione di semiGrazie per averci seguito e buona giornata. A più tardi!11.40: Da una parte buona giornata per i colori azzurri con sei tra atleti e staffetta che hanno superato il turno ma forse l’atleta più attesa oggi ha clamorosamente deluso.dettaeliminata in batteria nei 100 rana, senza una motivazione particolare. Avantie Morini nei 100 sl, Miressi nei 100 sl, Cerasuolo e Viberti nei 100 rana e la 4×50 mista mista. Eliminato Deplano nei 100 sl uomini. Oggi in finale troveremo anche Mora nei 100 dorso, Buisa nei 50 farfalla enella serie veloce degli 800 sl11.