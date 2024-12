Thesocialpost.it - Italia – Si ribalta un camion, code di oltre 3 chilometri: traffico paralizzato

Problemi einfinite lungo l’autostrada A4: i disagi sono causati da un incidente verificatosi tra Dalmine e Capriate sulla carreggiata per Milano, con ilmento di un mezzo. Leggi anche: Cavaria, auto perde il controllo e si schianta: tre feriti, due sono in gravi condizioniTutto è successo alle prime ore delll’11 dicembre: nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 58 anni che è stato soccorso dal 118 in codice giallo. Nella zona ilsta subendo pesanti rallentamenti, conche hanno superato i tre.Le autorità consigliano a chi va verso Milano di entrare a Capriate e chi viene da Brescia di uscire a Dalmine per evitare di rimanere imbottigliato.L'articolo– Siundiproviene da The Social Post.