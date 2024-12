Calciomercato.it - Inzaghi sotto accusa: “Inter col catenaccio, provinciale come Conte”

Leggi su Calciomercato.it

L’cade per la prima volta in stagione sul palcoscenico della Champions League dopo la sconfitta sul campo del Bayer Leverkusen. Simonefinisce nel mirino della criticabeffata nel finale dal Bayer Leverkusen e alla prima sconfitta stagionale in Champions League. Nerazzurri deludenti e neanche l’ingresso in campo nella ripresa dei titolarissimi ha cambiato il canovaccio del match.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itXabi Alonso riesce a spuntarla su Simone, davanti a un’troppo remissiva e che non punge davanti. I tedeschi così agganciano in classifica i campioni d’Italia, che hanno comunque tutto nelle loro mani nelle prossime due sfide contro Monaco e Sparta Praga per conquistare la qualificazione diretta agli ottavi di Champions. Il gol di Mukiele allo scadere è fatale ai nerazzurri, deludenti nella serata della ‘BayArena’.