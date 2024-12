Calciomercato.it - Infortunio più grave del previsto: l’Inter torna sul mercato a gennaio

Scatta l’allarme ad Appiano Gentile: la dirigenza nerazzurra e Inzaghi valutano l’arrivo di un nuovo tassello aCadenella tana del Bayer Leverkusen, con la squadra campione d’Italia al primo ko stagionale in Champions League.Simone Inzaghi (LaPresse) – Calcio.itLetale ai nerazzurri il guizzo di Mukiele allo scadere, con l’undici allenato da Xabi Alonso che aggancia proprio Lautaro e compagni in classifica. Inter irriconoscibile e troppo rinunciataria, che alla fine ha pagato una prestazione decisamente sottotono nella trasferta della ‘BayArena’. La qualificazione diretta agli ottavi rimane comunque nelle mani dei ragazzi di Inzaghi, al quale basterebbero 4 punti nelle prossime dure gare contro Sparta Praga e Monaco per staccare il pass alla prossima fase di Champions.