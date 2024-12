Lettera43.it - Il Comune di Sanremo e la Rai faranno appello contro la sentenza del Tar sul Festival

Sia la Rai che ildihanno deciso di ricorrere al Consiglio di Statoladel Tar della Liguria che ha disposto l’obbligo di una gara per la messa in onda del, senza più l’affidamento diretto al servizio pubblico televisivo., inteso come, è titolare del marchio “della canzone italiana”. La Rai, che da sempre lo trasmette (e lo organizza), detiene invece il format televisivo. Entrambi andrebbero volentieri avanti insieme senza alcun bando, ma il Tar ha disposto altrimenti.La sede Rai di Viale Mazzini (Getty Images).Per la Rai«non ci sono motivi di preoccupazione», ildisegue intanto le disposizioni del TarDa Viale Mazzini filtra tranquillità: la Rai è al lavoro sul2025 e «non ci sono motivi di preoccupazione» mentre è in via di predisposizione il ricorso al Tar ligure.