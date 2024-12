Gamberorosso.it - "I confini sono chiusi e non c'è più via di fuga". La testimonianza di Hummustown, il ristorante di Roma che dà lavoro ai rifugiati siriani

È in un piccolo bistot all’Aventino che Shaza Saker serve ai suoi clienti falafel appena fritti, hummus vellutato, una deliziosa crema di melanzane e altre bontà della cucina mediorientale. Ma la sua voce, mentre racconta con orgoglio il successo di, è rivolta alla sua terra d’origine, dove l’eco della caduta di Bashar al-Assad, ormai ex presidente della Siria, si unisce alla paura per un futuro incerto. «Ne parlavamo questa mattina io e il mio team, tutti insieme», racconta Shaza al Gambero Rosso, «C’è felicità perché ci siamo liberati, ma anche terrore: chi ha preso il potere fa paura tanto quanto Assad».La situazione in Siria raccontata da ShazaSette giornibastati per abbattere un regime che per oltre mezzo secolo aveva dominato la Siria. I ribelli di Hayat Tahrir al-Sham (Hts), guidati da Abu Mohammad al-Jolani, hanno conquistato Damasco, decretando lain pochissime ore di Assad, che dai giornali si apprende si sia rifugiato in Russia.