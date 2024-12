Thesocialpost.it - Gianni Morandi fa 80 anni: vita, carriera e il dramma della figlia morta poco dopo il parto

Un importante traguardo per, che oggi, 11 dicembre, festeggia i suoi 80. L’eterno ragazzomusica italiana ha saputo toccare il cuore di diverse generazioni con il suo talento, il suo carisma e la sua autenticità, diventando uno degli artisti più amati dal pubblico.Leggi anche: Per il suo settantesimo compleanno, ha piantato una quercia nel suo giardino, mentre quest’anno ha in programma qualcosa di completamente diverso: «Parteciperò alla maratona di New York insieme a Romano Prodi, è la mia quarta volta»., uno dei cantanti più noti a livello nazionale e internazionale, è nato il 11 dicembre 1944 a Monghidoro, in provincia di Bologna. Cresciuto in una famiglia semplice, il padre Renato lavorava come calzolaio e la madre Clara Eleonora Lorenzi era casalinga.