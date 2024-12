Lapresse.it - Brasile, amnistia per i golpisti: proteste a Rio de Janeiro

Manifestanti si sono radunati a Rio de, in, per protestare contro l’concessa a coloro che, l’8 gennaio 2022, presero parte al colpo di Stato contro il governo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Gli alleati dell’ex presidente Jair Bolsonaro al Congresso hanno negoziato un disegno di legge per graziare gli individui che presero d’assalto la capitale brasiliana in un fallito tentativo di mantenere l’ex presidente al potere. Gli analisti hanno ipotizzato che i legislatori vogliano estendere la legge per coprire lo stesso ex presidente. Mentre denunciavano l’per i, i manifestanti di Rio dehanno camminato nel centro della città con bandiere e striscioni. La polizia federale brasiliana ha formalmente accusato Bolsonaro e altre 36 persone di aver tentato un colpo di Stato per mantenerlo in carica dopo la sua sconfitta elettorale alle elezioni del 2022.