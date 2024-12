Oasport.it - Basket femminile: Sassari vince senza problemi con lo Jairis in EuroCup

Il primo turno di playoff di2024-2025 sorride alla Dinamo. Il Banco di Sardegna di coach Antonello Restivo batte, nel match di andata, per 60-54 l’Hozono Globaldi Murcia, riuscendo a trovare una super Debora Carangelo da 18 punti e Sparkle Taylor da 13. Dall’altra parte 18 di Morgan Bertsch e 12 di Petra Holesinska.I primi minuti, in realtà, sono un duello tra Gonzales e Bertsch, ma dal 4-4 è soprattutto Carangelo a indicare la via al Banco fino all’11-6. Sale in cattedra Holesinska ed è 13-13 con 2’49” da giocare nel primo quarto, per un duello che inizia a farsi molto intenso anche in virtù della buona qualità espressa dalle ospiti. L’ultima parola ce l’ha, e sulla sirena, con Massey che sigla il 16-17.Anche Pastrello e Natali rispondono presente in apertura di secondo quarto, e se da una parte la difesa riesce a funzionare, dall’altra è l’accoppiata Gonzales-Taylor a provare a far scappare la Dinamo (30-24).