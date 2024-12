Lanazione.it - Amianto, Inps condannata ad aumentare la pensione ad un ex lavoratore di Larderello

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 11 dicembre 2024 – A quasi 80 anni, dopo quasi dieci anni di battaglia, ottiene dall’400 euro in più diper aver lavorato in un luogo con forte presenza di. Una bella vittoria per un pensionato, che si è visto riconoscere l’aumento pur non essendosi, fortunatamente, ammalato per aver trascorso anni in un luogo insalubre. La Corte di Appello di Firenze, ribaltando la sentenza del tribunale di Pisa, ha riconosciuto il diritto di un exdella Società Chimica, esposto ad, ad ottenere unapiù corposa. Lo rende noto l'Osservatorio Nazionale(Ona), precisando che gli effetti della sentenza incideranno anche sugli arretrati che, da stime Ona, ammonteranno a circa 100 mila euro. La decisione dei giudici di appello arriva a distanza di quasi 10 anni di iter amministrativo e giudiziario.