Ilgiorno.it - Va al mercato per comprare regali di Natale e le rubano il portafoglio: tornano le borseggiatrici a Codogno

(Lodi) – “Vorrei quel regalo per mia nipote”, intanto una manolesta le sfila il. Non c’è pace per chi ama fare compere nei mercati ambulanti del Lodigiano. L’ultimo colpo è avvenuto a, in piazza Cairoli, un’area espositiva che, purtroppo, come le altre del circondario, non è immune a questo fastidioso reato. Per il fatto è stata sporta denuncia ai carabinieri della compagnia di, nella speranza di dare un nome alla responsabile. Poi l’appello social “fateci almeno ritrovare i documenti, evitandoci la burocrazia”. La vittima è una pensionata che si era recata alper acquistare, insieme alla figlia, un regalo per la nipote. Giusto il tempo di passeggiare tra le proposte che la signora ha notato oggettistica di suo gusto su un banco della piazza. Era una esposizione vicina alla banca Credit agricole.