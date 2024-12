Agi.it - Travolto da un tir, operaio muore sull'A1

AGI - Un, che stava effettuando lavori di manutenzione per conto della società autostrada in A1, è statoed ucciso da un tiro fuori controllo. L'incidente poco dopo le 10:30 di questa mattina, 10 dicembre, lungo la corsia sud nei pressi dello svincolo per cassino. L'uomo è deceduto all'istante.sul posto sanno ora lavorando gli agenti della sottosezione nella polizia stradale di cassino oltreché al personale Ares 118 e dei vigili del fuoco. E sempre questa mattina un uomo è deceduto a seguito di un incidente avvenuto lungo la strada regionale Casilina nel territorio di Ceprano. A scontrarsi frontalmente sono state due auto. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo all'uomo che era alla guida della sua vettura. Al volante dell'alto veicolo, invece, una donna che è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Frosinone.