Tpi.it - Tapiro d’Oro a Bobo Vieri: “Elisabetta Canalis? È vero, una volta mi ha sputato e dato una testata” | VIDEO

Leggi su Tpi.it

: “? Mi hauna”Christianha ricevuto ilda Striscia la Notizia per le recenti dichiarazioni della sua exche aveva ammesso di averlo picchiato in un periodo in cui la loro relazione attraversava degli alti e bassi.Intercettato da Valerio Staffelli, l’ex calciatore ha dichiarato: “Èche unadale ho prese: è entrata nel bar in cui ero con un amico, mi hae mi hauna. Meno male che ancora non faceva kick boxing”.“Anche la storia della scritta ‘figlio di.’ sulla macchina è vera. E pensa: non eravamo nemmeno fidanzati, eravamo in quelle fasi di tira e molla” ha aggiunto l’ex centravanti dell’Inter. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)Ospite di Belve, infatti,aveva parlato tra le altre cose della sua relazione condefinita “tossica”: “Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo.