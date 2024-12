Ilrestodelcarlino.it - Sostenibilità, alti standard nel 53% delle coop

L’Agendaerativa per lo sviluppo sostenibile Bologna 2030, realizzata da LegaBologna attraverso il monitoraggioperformance Esg di un campione altamente rappresentativoaderenti, riporta un positivo scatto in avanti sul fronte della: per la prima volta oltre la metàimprese campionate – ben il 53,3% – raggiunge una performance di fascia alta, tra l’ottimo e il buono, relativamente al rating Esg. Il 43,3% raggiunge un risultato soddisfacente e il restante 3,3% sufficiente, nessuna si colloca nella fascia bassa. Lebolognesi campionate hanno performance disuperiori a quellemediaimprese italiane.