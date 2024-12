Sport.quotidiano.net - Serie D femminile. Castelnovesi battute dal Normac

Avb 3 Volley Colombiera 2 (11-25 / 18-25 / 26-24 / 25-20 / 15-12)Avb: Alinovi, Cannavacciuolo, Demelas, Falco, Murgia, Pescarolo, Sebellin, Spinetta, liberi Pedemonte e Napoli. All. Corrado Volley Colombiera: Bernucci, Bertonelli, Bologna, Carrozzo, Cicalese, Figoli, Lottici, Michi, Stiaffini, liberi Fiorino e Raggi. All. Carli Arbitro: Forconi Genova – Partita dalle due facce quella disputata dalle ragazze del Volley Colombiera contro laAvb con i primi due set vinti, giocando un’ottima pallavolo senza sfumature. Nel terzo parziale le giallonere sono, invece, apparse un po’ in calo, pur portandosi sul 24-21 con tre match point sprecati. "Da quel momento la partita è cambiata - commenta coach Andrea Carli - e le nostre avversarie hanno preso fiducia nei propri mezzi, facendo della difesa il loro punto di forza, aggiudicandosi il definitivo tie-break con il punteggio di 15-12.