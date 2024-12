Ilrestodelcarlino.it - Rassegna iridata, 12 volte su 18 ha vinto un’italiana

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si scrive Mondiale per Club, si legge Casa Italia. Che si disputi in Europa, in India o in Brasile, ladalla prima edizione del 1989 è una faccenda tricolore. I team del Bel Paese infatti hannoin 12 delle 18 occasioni (la competizione non si è fatta dal 1993 ed è stata riproposta dal 2009, annullata nel 2020 per la pandemia), comprese le ultime due andate a Perugia. È proprio Trento, la grande favorita di questi giorni, la società che ha trionfato più, ben 5, mentre a 2 c’è anche Milano e a una Parma, Ravenna e ovviamente Civitanova. Se l’Itas vi partecipa per l’11ª volta, la Lube è alla quinta e finora ha sempre giocato la gara dell’ultimo atto, perdendola nel 2017 (Kazan), 2018 (proprio Trento) e 2021 (Sada Cruzeiro). Nel 2019 invece i biancorossi superarono i padroni di casa del Sada e completarono il magico triplete Scudetto-Champions-Mondiale.