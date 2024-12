Ilfattoquotidiano.it - Quindici anni fa il Nobel sulla fiducia a Barack Obama: un premio che poi non seppe meritarsi

Ci sono momenti – rarissimi – in cui il Mondo respira la speranza: l’alba del 5 novembre 2008, quandovenne eletto 44° presidente degli Stati Uniti, fu uno di quelli. Il primo nero alla Casa Bianca prometteva di chiudere le guerre di George W. Bush del dopo 11 settembre 2001 e di fare tornare a casa “i ragazzi dall’Afghanistan e dall’Iraq”, di svuotare e smantellare quell’insulto ai diritti umani che è il carcere di Guantanamo e di cancellare il ricorso alla tortura nella lotta contro il terrorismo e gli eccessi del Patriot Act.Quando, nell’autunno del 2009,vinse ilper la Pace, che gli fu poi consegnato a Oslo il 10 dicembre di quell’anno, 15or sono esatti, tutti capirono che il riconoscimento gli era stato dato in anticipo,, ma molti pure pensarono che se l’era comunque guadagnato facendo, in campagna elettorale, promesse che stava per mantenere e, soprattutto, dicendo di essere disposto a incontrare i nemici dell’America.