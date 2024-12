Secoloditalia.it - Pupo canta alla tv russa, tra ilarità a ire social, lui replica: “Non sono l’unico italiano a Mosca” (video)

Bufera su Enzo Ghinazzi, in arte, per la partecipazionetv di Stato. Ilnte, che ha un legame affettivo e artistico condai tempi dell’Unione sovietica, si è visto sommerso di critiche e contumelieper avere violato un embargo che vede coinvolti anche gli artisti.Intantopresenta la sua nuova canzone “Insieme” direttamente nello studio televisivo di Russia1, il principale canale pubblico russo. pic.twitter.com/rlOmhuTJL4— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) December 10, 2024“Questo è lo studio di Ciao Andrei, lo show di intrattenimento più popolare in Russia, pensate che ha oltre cento milioni di telespettatori, va in onda su Canale Russia 1. Staser sarò are due delle mie canzoni storiche, “Un Amore grande” e “Gelato e cioccolato, poi mi intratterrò con gli amici qua da”, ha annunciatosuiin unregistrato giovedì scorso.