Game-experience.it - Pebble Nova: dove il suono stellare incontra il design cosmico

Creative Technology annuncia con Creative, uno speaker desktop premium che amplia l’amata serie. Con il suo esclusivoangolato e le eccezionali prestazioni audio, la seriesi è guadagnata un seguito fedele tra gli appassionati di audio.L’ultimosi basa su questo successo, rappresentando un passo significativo verso una gamma più premium, con unelegante e una qualità audio sbalorditiva che surclassa il suo prezzo.: trasforma qualsiasi spazio in un potente audio con eleganza.di qualitàProgettato per stupire, l’ultimonon solo offre un audio incontaminato, ma funge anche da accattivante elemento d’arredo per qualsiasi spazio. Dotato di uncon driver coassiale,allinea tweeter e woofer per unfluido e ricco su tutto lo spettro audio.