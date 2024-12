Dilei.it - Paola e Chiara escluse da Sanremo, arriva il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia

Il Festival di2025 avrà luogo al Teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio prossimo con al timone Carlo Conti, che torna a ricoprire il ruolo di direttore artistico della manifestazione, dopo l’addio di Amadeus sia alla kermesse musicale, che Rai, per il passaggio al Nove. Di recente il conduttore televisivo ha annunciato, durante una diretta del TG1, la lista dei big in gara e, tra di loro, non c’era un duo canoro molto apprezzato da giovani e meno giovani.Si tratta diche avevano inviato la loro candidatura per partecipare alla prestigiosa gara canora, ma la canzone da loro proposta non è stata scelta da Carlo Conti e dal suo staff. Per consolare le due cantanti dalla delusione subita,laha deciso di donarle un, la consegna delDa decenni il più famoso tg satirico della televisione italiana,la, commenta le notizie del mondo dello spettacolo italiano e non, attraverso la consegna di un particolare premio: il, che viene consegnato a coloro che hanno subito delle delusioni o delle ingiustizie.