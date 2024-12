Thesocialpost.it - Maxi-incidente, coinvolti anche operatori del 118: “Poteva essere una strage”

Duedel 118, in servizio a Montecalvo e Savignano Irpino, hanno vissuto un’esperienza incredibile quando la loro Fiat Punto è stata coinvolta in un graveall’uscita di una galleria sulla tangenziale di Salerno, direzione sud. Fortunatamente, sono riusciti a evitare di precipitare in una scarpata dopostati travolti da un camion.Leggi: Yulia Bruschi lascia il Grande Fratello: il motivo svelato in direttaL’ha coinvolto diversi veicoli e ha causato vari feriti, che sono stati trasportati in diversi ospedali della zona. Poco dopo l’uscita di Sala Abbagnano, le auto erano ferme a causa di un precedente sinistro. Il camion, non riuscendo a fermarsi in tempo, ha colpito diversi veicoli, tra cui la Fiat Punto dei due, i quali sono rimasti storditi e doloranti a causa del violento impatto.