Spazionapoli.it - Lukaku non convince, nuovo attaccante per Conte: c’è l’annuncio

Leggi su Spazionapoli.it

Romelufinisce nel mirino della piazza, specialmente dopo la prestazione offerta contro la Lazio: spunta l’ipotesia gennaioFischiatissimo al 90? quando ha lasciato il campo per far spazio a Simeone, Romeluha deluso anche nel match casalingo contro la Lazio. Ha segnato contro la Roma, ma senza quella marcatura avrebbe concluso una partita poco memorabile. Tra le ultime gare, in realtà, solo quella con il Torino è stata degna di nota ma non ha timbrato il cartellino. Bisognerebbe tornare alla prima trasferta di Milano, contro il Milan, per ritrovare unsimile a quello ‘prime’.Ed ecco perché ci si domanda se Big Rom faccia al caso di questo Napoli e se il gioco di squadra valorizzi in effetti l’belga. Secondo Valon Behrami, ex centrocampista del Napoli, Romelu ha perso un po’ di smalto con gli anni:“Non ha più capacità di fare perno sui difensori in area.