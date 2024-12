Lanazione.it - Lo-Fi Le Fusa vincono il 36esimo Rock Contest di Controradio al Viper Theatre

Leggi su Lanazione.it

Essere dopo 40 anni ancora una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale per la musica emergente, ci riempie di orgoglio – commenta il direttore artistico del, Giuseppe Barone –. Questa edizione, anche se poi i generi sono molto contaminati, dimostra che si sta tornando a guardare alle nuove tendenze della musica internazionale, strizzando l’occhio ai suoni anni ‘90. Unpraticamente sold out ha incoronato ier Lo-Fi Lecome vincitori deldi. La band fiorentina, che ha vinto anche il Premio Best Live Experience, oltre ai 3.000 euro da investire in un progetto artistico, potrà usufruire di 3 giorni di residenza artistica al Teatro Marchionneschi di Guardistallo per preparare il proprio live. Sul podio anche la concettuale musica elettroacustica post-agricola dei bolognesi Stato Brado e l’elettronica cyberpunk dei grossetani Nelav, ma di sicuro il sofisticato e grintoso psych popdel quintetto gigliato ha stregato i tanti che hanno seguito con passione questa intrigante finale.