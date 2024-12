Lanazione.it - La Pistoiese cerca la svolta. Due vittorie per ripartire

Leggi su Lanazione.it

Rialzare la testa e. Sarà questo il motto con cui latornerà a lavorare in vista della prossima sfida in programma domenica in quel di Corticella. Un appuntamento, che precederà l’attesa sfida interna contro il Tau Altopascio, la quale a sua volta metterà la parola fine sul 2024 degli arancioni. Chiudere l’anno solare con duesarebbe il miglior modo possibile per archiviare la prima metà di stagione e proiettarsi al nuovo anno con rinnovate ambizioni e prospettive. Per farlo, allaservirà ritrovare la compattezza e l’unione d’intenti messe in campo anche due giorni fa contro il Forlì, prima che l’espulsione di Cecchini cambiasse drasticamente il pomeriggio per Villa e i suoi ragazzi. Gli spunti positivi da cuici sono, agli arancioni è bastata una mezz’ora scarsa per dimostrare, di potersela giocare con chiunque.