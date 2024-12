Ilrestodelcarlino.it - Jesi, in sella allo scooter con targa manomessa e hashish cerca di sfuggire agli agenti

(Ancona), 10 dicembre 2024 - Inal proprioconper non essere leggibile, ha provato a sottrarsi all’alt della polizia locale. Ma dopo un breve inseguimento è stato fermato e trovato tra l’altro in possesso di sostanza stupefacente. Protagonista della bravata un diciassettenne il quale, percorrendo Viale della Vittoria, è stato intercettato da una pattuglia della polizia locale che ha notato il motorino sprovvisto di. Gligli hanno intimato l’alt con lampeggianti e paletta, ma il ragazzo, anziché fermarsi, ha proseguito nel tentativo di dileguarsi. La pattuglia hara acceso la sirena e, dopo pochi secondi, lo ha raggiunto bloccandolo. Al controllo, sul minorenne è stato trovato anche, una modica quantità per uso personale. Il giovane è stato identificato per la successiva denuncia all’autorità giudiziaria e, contattati i genitori, riaffidatostessi, mentre il ciclomotore è stato sequestrato anche per ulteriori accertamenti.