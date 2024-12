Ilrestodelcarlino.it - Iscrizioni scuola 2025-2026: al via l'8 gennaio con open day il 14 dicembre

Al via l’8lealladell’Infanzia (ex materne) e ai primi anni dellaprimaria (ex elementari) e secondaria di primo grado (ex medie). La finestra per le immatricolazioni per l’anno scolasticoresterà aperta fino al 31 del mese. Interessati oltre 1.600 alunni e le rispettive famiglie. Organizzato anche quest’anno unday delle scuole dell’Infanzia che si svolgerà sabato 14dalle 9 alle 12 in tutte le scuole comunali, statali e private paritarie della città. "Questa scelta è un’ulteriore dimostrazione della sinergia e dello stretto rapporto di collaborazione tra i diversi soggetti gestori, che ogni anno sono in grado di soddisfare pienamente la domanda delle famiglie", sottolinea il vicesindaco e assessore alla, Fabrizio Castellari, che a giorni lascerà il proprio incarico comunale per fare il proprio ingresso nell’Assemblea legislativa della Regione.