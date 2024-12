Iodonna.it - Insieme a pantaloni di pelle, jeans o abiti preziosi. Le décolleté con tacco spesso coniugano comfort e glamour, da mattina a sera

Leggi su Iodonna.it

Stiletto addio. L’antica massima che associava il bell’aspetto ad una “sana” dose di sofferenza è finalmente tramontato. Il guardaroba contemporaneo, infatti, è chiamato ad accompagnare donne dinamiche e sempre in movimento, attente tanto all’eleganza quanto al. Due istanze solo in apparenza contrastanti, pronte ad incontrarsi nellecomodelargo più desiderate del momento. Scarpe di vernice: 5 outfit per abbinarle con stile X Non si rinuncia, insomma, a qualche prezioso centimetro in più, strategico per slanciare la figura e rendere il look più armonioso.