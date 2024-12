Lanazione.it - Il futuro delle Terme, la Regione ci mette i soldi: “Ma serve un progetto”

Montecatini, 10 dicembre 2024 – “Laconferma anche nel bilancio 2025 lo stanziamento di circa 16 milioni e 400mila euro per l’acquistoTettuccio, Regina ed Excelsior. La notizia ci fa senza dubbio piacere, perché si tratta di un atto concreto. Ledi Chianciano e Lari continueranno a ricevere contributi a sostegno dell’attività di promozione termale post-Covid iniziata nel triennio 2021-2023, anche per il 2025-2027, senza dimenticare che nella prima realtà il Comune ha ricevuto un contributo da tre milioni e 900mila euro per acquistare immobili della vecchia società. In questo caso ci sono idee abbastanza chiare per il. A Montecatini, invece, cosa vuole fare la?” Il consigliere regionale Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia) apprezza la confermaintenzioni dellain vista della nuova procedura di vendita dei beni strategici, in scadenza l’11 marzo 2025.