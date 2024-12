Ilfattoquotidiano.it - “Ha simulato una rapina e intascato i soldi”, arrestata direttrice delle Poste nel Crotonese

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È accusata di averunaall’Ufficio postale di cui eraper impossessarsi del denaro. Per questo l’exdell’Ufficio postale di Caccuri (Crotone) è stataper peculato e simulazione di reato. Per la donna il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti ai domiciliari. I carabinieri della compagnia di Petilia Policastro hanno anche eseguito un un sequestro preventivo per equivalente di beni.Le indagini sono iniziate dopo la segnalazione di unacompiuta nell’ufficio il 13 novembre 2023, con un bottino di 30mila euro, e sono state condotte con intercettazione telefoniche ed ambientali, analisi dei tabulati telefonici, analisi dei video dei sistemi di videosorveglianza ed raccolta di testimonianza. La donna aveva dichiarato di essere stata vittima di quattro soggetti travisati ed armati di fucile.